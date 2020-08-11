أسقف دشنا ووفد من الكهنة يدلون بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الشيوخ في قنا (صور)



كما قامت مديرية أمن قنا، بمراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.



فيما تم تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقرات واللجان الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة جاء ذلك خلال تفقده عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدن قفط، قوص، نقاده، الوقف مؤكدًا على أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ المقرر إجراءها اليوم وغد ١١ و١٢ أغسطس الجاري رافقه خلال الجولة عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن.



وأشار الداودي الى أنه تم تجهيز عدد 438 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، خاصة وأن محافظة قنا لديها 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.



وأوضح المحافظ أنه تم توفير استراحات للمواطنين وكبار السن وكذا توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في كل لجنة، كما تم التأكد من توافر مصادر الكهرباء والتهوية ونظافة الحمامات وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٤٦٨ لجنة، مشيرا الى انه تم اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوى تخفيفا على كبار السن واضاف انه تم التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافي وسيارة إسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية.



وذكر محافظ قنا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت، داعيا المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.





وأكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان يوميا قبل وبعد التصويت بالإضافة الى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم أمام اللجان.



جدير بالذكر أن محافظة قنا انتهت ايضا من ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى بشأنها والتعامل معها بشكل فوري.



فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار ايهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 42 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.





توجه صباح اليوم الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها على رأس وفد من كهنة دشنا لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو بكر الاعداية بوسط دشنا للمشاركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى مساء الغد.وأكد الأنبا تكلا ان التصويت في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون للجميع مشددا على ضرورة المشاركة لصنع مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.ولقد فتحت لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة قنا، منذ دقائق معدودة، أبوابها أمام المواطنين، للتصويت في الانتخابات وذلك وسط إقبال ضعيف منذ فتح اللجان.فيما بدأت عناصر من القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية، بتسلم مقار انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتنظيم أعمال تأمين الانتخابات وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.