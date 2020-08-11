منع الحبر الفسفوري وتعقيم الناخبين.. إجراءات متبعة لحماية المواطنين في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:24 م
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ياسمين مبروك
وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين، بضرورة اتباع عددًا من الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا، خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، كارتداء الكمامات، وعدم استخدام الحبر الفسفوري.

ارتداء الكمامات

حرص الناخبون، على ارتداء الكمامات أثناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، اتباعًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التباعد الاجتماعي.

ويوزع المنظمين للعملية الانتخابية، كمامات طبية على المواطنين قبل الدخول للجان، مع "رش الكحول" على الأيدي وتطهيرها.

منع الحبر الفسفوري

ومنعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمنع انتشار العدوى بكورونا.

تعقيم الناخبين

ويقوم المنظمون للعملية الانتخابية، بتعقيم الناخبين، أمام اللجان، برش الكحول على الأيدي وتطهيرها، حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، نسقت مع باقى مؤسسات الدولة لتوفير سبل الوقاية للناخبين، أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تخفض عدد الناخبين فى كل لجنة فرعية مع زيادة عدد اللجان ذاتها، بالإضافة لاستخدام الكواشف الطبية.

وكذلك إلزام وجود سيارة إسعاف أمام لجان الانتخابات، وضع بوابات التعقيم لزيادة درجات الأمان، بالإضافة لتخصيص غرف عزل صحي في حالة وجود اشتباه لسرعة التعامل معها.

ويشارك ما يقرب من 17 ألف قاض فى الإشراف على العملية الانتخابية من مختلف الجهات بمحكمة النقض، والاستئناف، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية ويعاونهم في العملية الانتخابية ما يقرب من 150 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة في حوالى 14 ألف لجنة تصويت.

تأتي انتخابات مجلس الشيوخ، وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

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