سولسكاير: الطقس في ألمانيا يسبب لنا ظروف صعبة.. ويجب أن نكون حاسمين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:20 م
سولسكاير
سولسكاير
يسعى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في ثالث محاولة لاجتياز الدور قبل النهائي هذا الموسم بعدما فاز 1-صفر بعد وقت إضافي على كوبنهاجن في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين.

ولم يتمكن يونايتد من التفوق على الفريق الدنمركي في 90 دقيقة وحصل على ركلة الجزاء رقم 21 له بالموسم، ونفذها برونو فرنانديز بنجاح في الدقيقة 95، ليصبح على موعد في قبل النهائي مع الفائز من مباراة يوم الثلاثاء بين ولفرهامبتون واندرارز وأشبيلية.

ويتمني النرويجي سولسكاير، الذي يتطلع لحصد لقبه الأول كمدرب مع يونايتد، ألا يتكرر في كولونيا يوم الأحد المقبل ما حدث هذا الموسم عندما خسر في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، وفي الدور ذاته بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

وقال سولسكاير :"نحتاج إلى أن نكون حاسمين بشكل أكبر في المباريات الإقصائية. أنا سعيد بالوصول إلى قبل نهائي آخر وسيتعلق التحدي المقبل بالمضي خطوة إضافية إلى الأمام وبعد ذلك سنأمل في الفوز (بالنهائي) أيضا".

وأضاف :"لقد عملنا بجدية على مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى بنفس اللياقة التي كنا عليها، فإن الجانب الذهني يكون حاسما".

لكن في الواقع فإن أداء يونايتد لن يعطي سولسكاير الكثير من الأمل في الظهور في النهائي.

ورغم أن يونايتد صنع العديد من الفرص، فإنه عانى كثيرا في هز شباك الفريق الدنمركي وواجه صعوبات بدنية كبيرة.

وقال سولسكاير :"نحن نحاول تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل الموقف الصعب المتعلق بالطقس الحار والرطوبة العالية".

وتابع :"لدينا ستة أيام للاستعداد. لم نملك الكثير من المرات التي نحصل فيها على ستة أيام للاستعداد لأي مباراة".


أخبار تهمك

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 7 ساعات

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

منذ 35 دقيقة

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ حوالي 4 ساعات

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ 19 دقيقة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:50 م

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

01:04 م

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

01:21 م

الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى