وزير التموين يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر

أدلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١١-٨-٢٠٢٠ وذلك بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجيه بالعجوزة. 


وناشد المصيلحى كافة أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الإنتخاب للمشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر.


وأكد المصيلحي بأن وجود مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري هام فهو بمثابة الغرفة الثانية للتشريع، جنباً إلى جنب مع مجلس النواب، لما لذلك من أثر إيجابي على الحياة السياسية في مصر.


وأشاد المصيلحي بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على إرتداء الكمامات.

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