مفتى الجمهورية لـ"مواطني البحيرة": اختاروا الأصلح لكم بكل شفافية وحيادية

Advertisements

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن نزول المواطنين والإدلاء صوتهم الانتخابي واجب وطني حفاظا على حقهم الدستوري، وإرضاءَ لضمائرهم باعتبار أن صوتهم الانتخابي أمانة، مشيرا أنه يجب على كل ناخب اختيار من يجده الأصلح بكل شفافية وبعيدا عن أي مصالح شخصية.



ودعا مفتى الجمهورية، جميع الناخبين بمحافظة البحيرة وباقي المحافظات، إلى النزول للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، موجها كلمة شكر للفريق الطبي، قائلا: "ربنا معاكم انتم الجيش الأبيض صاحب الانجازات".



وكان الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية، أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمسقط رأسه بمدينة الدلنجات، بالبحيرة، وسط حضور جماهيري ملحوظ، ورافقه عددا من أبناء الدلنجات الذين حرصوا على مقابلة مفتى الجمهورية أثناء الإدلاء بصوته.



ووسط إجراءات احترازية مشددة، أدلى مفتى الجمهورية بصوته باللجنة الانتخابية رقم "٦٦٦" ومقرها مدرسة الإرشاد مركز الدلنجات، بالبحيرة، وظهر معه عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات شعبية.



جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة، تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة، وستستمر انتخابات مجلس الشيوخ علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس 2020.



وهناك عدد 41 مرشحا يتنافسون علي 7 مقاعد فردية بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، وهم كل من:



محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن"، محمد سعد زكى السعدي "مستقبل وطن"، عيد على مهدى بلبع "مستقبل وطن"، أحمد محمد عبد الرحمن قرقورة "مستقبل وطن"، عادل حسن أبو الفتح الطنيخي "مستقبل وطن"، أمين جابر محمود الصيرفي "مستقبل وطن"، السيد سيد أحمد محمود القفاص "مستقبل وطن"، جلال سعد حسن حسن "الريادة"، عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول طبلية "النور"، أشرف محمود محارب إدريس "النور"، إسلام أحمد على حامد على المغربي "النور"، محمود محمد طه على غلاب "النور".



سامي صبحي عبد الحميد عرفات "مستقل"، مصطفى كامل حسن سليمان "مستقل"، منشاوي غانم محمد جابر "مستقل"، شعبان جلال شعبان قطب "حماة وطن"، أشرف بشير فتح الله عبد المجيد "مستقل"، عمر رمضان محمد هيبة "المصريين"، محمد محمد عفيفى عوض "مستقل"، ماجدة حسن عبد الهادى جلاله "مستقلة"، حازم توفيق محمد حسن "مصر المستقبل"، محمد كمال أمين خليل "الوفد"، عصام السيد على محمود "مستقل"، تهاني عبد العظيم عبد الله الشيخ "مستقل"، نبيلة على عطية عوض "مستقلة"، هدى عطية على سلامه "مستقلة"، محمد إبراهيم على الجندي "مستقل".



مها عبد المنعم على حسن التحفه "مستقلة"، ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش "حماة الوطن"، مدحت يحيي على غازي "مستقل"، نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم "المؤتمر"، ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوي "الوفد"، عمر عيسوي عبد الرؤف عرفات "الوفد"، محمود ربيع شعبان الحناوي "المحافظين"، هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن "حماة الوطن"، محمد أحمد محمد عشيبة "مستقل"، هشام على احمد على أبو رية "مستقل"، قاسم مصطفى محمد شعلان "مستقل"، عطية عبد الفتاح خضر شاهين "مستقل"، طه زكريا عبد الجواد الشهاوي "مستقل"، مسعود عبد القادر إبراهيم يونس "حماة الوطن".

