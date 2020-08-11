تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:21 م
ديبالا
ديبالا
الفجر الرياضي

يقترب باولو ديبالا نجم يوفنتوس من البقاء في فريقه رغم ما أثير عن رغبة ريال مدريد الإسباني في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس لا يرغب في بيع ديبالا أو الاستغناء عنه لأنه محل ثقة أندريا بيرلو المدير الفني للجديد للسيدة العجوز.

 

وأشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني لم يحصل على أي عرض رسمي أو غير رسمي من ريال مدريد هذا الصيف موضحًا أن تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس ليس ببعيد، لأن هذه رغبة متبادلة بين الطرفين.

 

 

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