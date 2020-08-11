محافظ الدقهلية يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية



وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ24 لجنه عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.



وفي ذات السياق توافد عدد ملخوظ من المةاطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة الدقهلية، وسط اجراءات احترازية مكثفة.



وحرصت الاجهزة الامنية علي التزام المواطنين بالكمامات وترك مسافات بينية لمحابهة انتشار فيروس كورونا.



وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة وشكلت الأجهزة التنفيذية غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية في محافظة الدقهلية لمتابعة وتأمين سير العملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ 2020.



ووصعت الأجهزة التنفيذية البوابات الإلكترونية علي ابواب اللحان لتعقيم من لهم حق التصويت في الإنتخابات.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، في محافظة الدقهلية، عن خطة المديرية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، على مستوى المحافظة.



أعلن الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية عن رفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات العامه والمركزية والنوعية تنبيه بتواجد مدير المستشفي ورؤساء الاقسام الطبيه بدايه من بدايه اللجان وحتي وقت انتهاء اللجان الانتخابية.



وأكد مكي أنه تم تجهيز ٣٠ في مائة من إجمالي أسرة المستشفيات لاستقبال مرضي الحوادث المتعلقه بالأحداث الراهنة حال حدوثها وتم وقف العمليات الجراحيه الغير طارئة وتوفير أكياس الدم والادويه والمستلزمات الطبية.



يشار أن عدد اللجان الفرعيه للانتخابات ١٠٣١ لجنه وتم تجهيز ٦٦٠ لجنه طبيه لمتابعتهم بقوام 2009 عضو طبي سواء طبيب أو تمريض أو مراقب صحى للتأكيد على الإجراءات الاحترازية للكورونا.



وتم تشكيل لجنه عامه بالمديريه ولجنه بكل إدارة صحيه ولجنه بالمحافظه ولجنه للتواجد أثناء عملية الفرز بالاستاد، وتم زياده نوبتجيات الأطباء وزيادة التواجد استعداد لاي طارىء، وتوفير مصادر بديلة الكهرباء والمياه بالمستشفيات.





كما تم توافر كراسي متحركة في اللجان الانتخابية لسهولة نقل مرضى وعددهم ٨٠٠ كرسي، وتوافر ٨٠ سرير رعايه مركزه بالاضافه الي ٦٧٠ سرير بوحده الغازات التي تعمل كاسره رعايه متوسطه.





وعلى صعيد آخر استعد محافظة الدقهلية لمارثون انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠،والتي ستجرى على مدار اليوم وغدا على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أوضح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ24 لجنه عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.



وشدد محافظ الدقهلية، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة،لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.



ووجه محافظ الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامه الجميع.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العملية الانتخابية بلجان الانتخابات على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، واعضاء الغرفة من كافة الاجهزة التنفيذية والامنية وقطاعات المرافق، ومرفق الاسعاف والحماية المدنية ومديروا الادارات المعنية بالمحافظة،وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق وتعاون كامل مع الاجهزة الامنية وكافة الاجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، حيث تم تشكيل غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية.