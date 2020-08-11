حياة اللامي تعود للعصور القديمة بمسلسل "المملكة"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


تعاقدت الفنانة الشابة والموديل العراقية حياة اللامي، على المشاركة في بطولة المسلسل التاريخي "المملكة"، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية أولا تمهيدًا لطرحه عبر القنوات الفضائية بعد ذلك. 

ومن جانبها أعربت العراقية حياة اللامي، في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادتها بخوض تجربة التمثيل لأول مرة من بوابة المسلسلات الدرامية التاريخية التي تهدف إلى تعريف الشباب النشء بتاريخه وأمجاد أجداده. 

وأضافت حياة اللامي، أن المسلسل يحمل عبق التاريخ ولم يتحدث عن المملكة السعودية بل يتحدث عن إحدى الممالك الإسلامية الشهيرة ومحاربتهم للإمبراطورية العثمانية، ويرصد المسلسل قصص وبطولات تاريخية عربية إسلامية تظهر على الشاشة لأول مرة، بخلاف ما يروجه الأتراك عبر شاشات الدراما الكاذبة التي يروجون لها مثل "أرطغول" وغيرها من المسلسلات التي تتحدث عن تلك الحقبة التاريخية. 

مشيرة إلى أنها ستبدأ في تصوير المسلسل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من معاينة الأماكن التي سيتم التصوير فيها وملابس الشخصيات، مؤكدة أن المسلسل سيكون بطولة جماعية لنجمين عربيين محبوبين، والمسلسل من تأليف صالح الخالدي، وإخراج عبدالله سعد.


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