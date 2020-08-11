رئيس البرلمان للمصريين: "انزلوا الانتخابات ولا تلتفتوا للمغرضين" (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا بانتخابات مجلس الشيوخ، وترحيب بانعقاد المجلس، مؤكدا أن العملية الانتخابية تتم بشفافية تامة.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك عناصر لهم نوايا سيئة وخبيثة، ولكن الشعب المصري اختبر في عدة مواقف وكان لا يهتم بهذه العناصر وبما تقول، موجها رسالة للمصريين: "لا يجب أن يلتفت أي مصري لما يقوله الأعداء والمغرضين".

وأكد أن النواب المصريين في دوائرهم ويقومون بتحميس أبناء دوائرهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

بدأـت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

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