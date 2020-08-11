الكهرباء تمد مهلة التقديم لتركيب العداد الكودي لهذا الموعد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد عصام
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر ، اليوم الثلاثاء، مد فترة التقديم  لحجز العداد الكودي  الي30 سبتمبر 2020؛ وذلك لتمكين كافة المواطنين  للتقدم بالطلبات لحجز العداد وإلغاء العمل بنظام الممارسة في تحديد معدلات استهلاكهم للكهرباء، والتى تكون طريقة غير عادله.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات الحجز يتم عن طريق المنصة الالكترونيةhttps://eservices.eehc.gov.eg/ ، والتى بلغ إجمالي عدد زائريها يوميا نحو 60 ألف زائر يوميا.

واشارت الوزارة إلى أنها  تلقت اكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية منذ فتح باب التقديم وحتى الآن، موضحتا أن الطلبات جاءت من جميع شركات التوزيع التسع.

ويتيح تركيب العداد الكودي للمواطنين  التمتع بالخدمات التى توفرها شركات الكهرباء للمشتركين في الخدمة مثل الكشف عن الأعطال، وإجراء توصيلات الكهربائية للمنازل بطريقة سليمة، والتى لا يتمتع بها الواحدات السكنية التى تعتمد على نظام الممارسة، ولكنه لا  يعد  كسند ملكية للعقار أو إجراء  لتقنين الوحداد السكنيه المخالفة.


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