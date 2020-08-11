ما المشهد الذى أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته؟

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تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان القدير نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015.





وتحدث الفنان الراحل نور الشريف في أحد البرامج الفنية عن العديد من أعماله ومشاهده التى يعتز بها،

وقال أنه يرى أن أهم عملاً قدمه على مشواره الفني هو مسلسل"عمر بن عبد العزيز".



وقام نور الشريف بالحديث عن المشهد الأخير في مسلسل"عمر بن عبدالعزيز" بتأثر شديد، حيث قال :"والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية فى مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللى سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم"



وأضاف نور الشريف "في المشهد أنا فاتح عينى والدموع نازلة، وفي فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان بيضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن فى المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني"



واختتم نور الشريف كلامه قائلاً:" الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".





