انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الثلاثاء على انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت "صباح اليوم" في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال "مليون و875 ألف مواطن" من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت وبإشراف قوات التأمين من الجيش والشرطة في عملية التأمين.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ واللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف واللواء هشام شادي السكرتير العام والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أوتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

ودعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مواطني بني سويف بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لنثبت للعالم أن مصر قادرة أن تتحدى كل الظروف، ونبرهن على وعينا الوطني، وانتمائنا اللامحدود للوطن، داعيًا المواطنين بعدم الالتفات لدعاوى أهل الشر، أوالدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكان المحافظ تفقد من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الإستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس الجاري.

واطمأن على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الجو،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وشّدد المحافظ بضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)
انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)

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