مسن يحرص على المشاركة في انتخابات الشيوخ ويوجه كلمة للشباب (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
آيات عامر
حرص مسن في العقد السابع من عمره، على المشاركة في العملية الإنتخابية، اليوم، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر.

وقال إن تواجده اليوم لمساندة كبار الدولة في عملية التنمية ومواجهة أي عدو، داعيًا لنشر المحبة وطرد الكراهية،
وأكد محبته للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإخلاصه وجهد المبذول في النهوض بالوطن في جميع مجالات التنمية المختلفة.

وعن مشاركته، قال إن واجب الوطن عليه هو الوقوف بجانبها والمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات التي تخدم مصلحة الدولة والشعب.

ووجه كلمة للشباب عن ضرورة المشاركة في العملية السياسية اليوم: "أعملوا بإخلاص وحبوا البلد واتحدوا لأن القوة في الاتحاد".

هذا ورصدت "الفجر" تزاحم المواطنين أمام اللجان مع إلالتزام بإرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الإجتماعي كوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم.

وشهدت اللجنة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام لحركة المواطنين، بجانب عمل كردون أمني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتعقيم اللجان أول بأول.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

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