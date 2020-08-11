الهيئة الوطنية للانتخابات | (بالرابط الرسمي) هنا لينك الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:02 م
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الهيئة الوطنية للانتخابات | (بالرابط الرسمي) هنا لينك الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، يترقب العالم أجمع خلال الساعات القليلة القادمة فتح باب التصويت والاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب التصويت في الداخل ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 وينتهي التصويت يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020، هذا وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ أن عملية الاقتراع والتصويت سوف تتم وفقا لإجراءات احترازية كبيرة للغاية منعا لظهور عدوى بفيروس كورونا المنتشر حاليا في البلاد.

انتخابات مجلس الشيوخ 2020
وكانت الهيئة القومية للانتخابات أعلنت عن فتح باب التصويت والاقتراع في الخارج يوم الأحد والاثنين الماضي، وقد انتهت عملية التصويت في الخارج بسلام وأمان دون وجود أي مخاالفات من قبل الناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، هذا وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين في الداخل بضرورة المشاركة في عملية التصويت والاقتراع، جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ هى الأولى من نوعها في مصر، ويعتبر مجلس الشيوخ بمسماه الجديد بديلا عن مجلس الشورى المعروف لدى جميع المصريين.

رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ
يمكن لجميع المصريين الآن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية ومعرفة رقم الكشف من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم المتقدم بالدخول على الرابط السابق بالرقم القومي الخاص به والضغط على مربع بحث.

الهيئة الوطنية للانتخابات | (بالرابط الرسمي) هنا لينك الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي

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