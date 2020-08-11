مرشح مستقل يدلي بصوته بمقر لجنته بمدرسة الأمل بالغردقة (صور)

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أدلى المرشح محمد السيد سليمان، والمرشح على مقعد الفردي، بصوته وذلك بمقر لجنته بمدرسة الأمل بمدينة الغردقة.



وتشهد لجان الإنتخابات مجلس الشيوخ، هدوء نسبى، فى توافد المواطنين على لجان الإنتخابات.





وكانت وفرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر مسئولا بكل لجنة لقياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم لللجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للإدلاء بأصواتهم.



ومن جانبه أكد مسئولو اللجان علي الناخبين بارتداء الكمامات قبل الدخول للتصويت، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.





وفتحت لجان محافظة البحر الأحمر أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم أمام الناخبين وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة.





وشهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غير مسبوقا، لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.



وكان اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، عقد أمس، اجتماعا تنسيقيا؛لاتخاذ التدابير الأمنية، والإجراءات اللازمة مع مراجعة خطة التأمين المعدة لهذا الشأن، لانتشار الخدمات الأمنية بكافة عناصرها المباحثية والنظامية على مدار اليوم الكامل، مع رفع درجه الاستعداد للحالة القصوى، والمراجعة الشاملة لخطط التأمين جميع اللجان الانتخابية خلال عملية الإقتراع.







كما تم وضع حواجز أمنية مكثفة بمحيط اللجان ضمن خطة التأمين، مع تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية برأسه مدير أمن البحر الأحمر.



كان أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، عن تسليم القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشوري 2020، الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر استعداد لبدء الاقتراع اليوم الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.



وقال "عنبر"، إنه تم توفير إقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار إقامتهم إلى اللجان الانتخابية تيسيرا للعملية الانتخابية وبناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وامناء اللجان بمدن الجنوب.



جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الأحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة، وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنه في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13 لجنة راس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين،2 حلايب.



وكانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر يومي 11 و12 من الشهر الجاري.



وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة لمتابعة سير عملية الاقتراع بدأ من الزعفرانية شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا.



فيما أكدت مجالس المدن جميع الاستعدادات من تجهيز اللجان من الخارج والداخل لاستقبال الناخبين.



فيما أنهت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، الانتهاء من جميع عمليات التطهير والتعقيم لجميع اللجان، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع الإدارات الصحية بالبحر الأحمر، مع التأكد من توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم ومشتقاته.



فيما أعلن مرفق إسعاف البحر الأحمر، وقف اجازات السائقين والمسعفين، وأكد الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف سيتم تغطية جميع لجان الانتخابات بسيارات الإسعاف.



ومن جانبها قالت نرمين أبو سريع مدير مجمع إعلام الغردقة، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، لرصد تقرير تشكيل رأى عام عن عملية المشاركة في عملية الاقتراع.



وفى سياق منفصل أكدت أيضا نرمين أبو سريع رئيس مجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاقتراع على مدار يومي الانتخابات.



وبلغ عدد أصوات الناخبين بالبحر الأحمر 292508 من لهم حق التصويت، في 109 لجان انتخابية على مستوى المحافظة.