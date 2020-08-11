محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان الانتخابات بالمحافظة (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عدد من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة بنها، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.





شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول، واللجنة العامة ببنها، حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.





وشهد محيط مقار انتخابات تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين، والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.





واستعدت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، لفتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدا الأربعاء، حيث إن يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 مليون و255 ألف ناخب.





وتنطلق الثلاثاء والأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.





وطبقا للقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب.





وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضوا يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.