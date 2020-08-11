تامر حسني يتصدر القائمة.. انطلاق أولى حفلات الكويت الجماهيرية أكتوبر المقبل

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بعد توقف الحفلات الجماهيرية لعدة شهور بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم، أفصح منظم الحفلات صالح مرعي الشمري، عن نيته لتنظيم أول حفل جماهيري بالكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وقال صالح الشمري، في تصريحات صحفية، إن أول حفل سينطلق في الكويت عقب جائحة كورونا سيكون في شهر أكتوبر المقبل، وجاري الاتفاق مع عدد من نجوم مصر والعرب وعلى رأس القائمة الفنان تامر حسني، والنجمة أصاله، والنجم العربي رابح صقر.



وأضاف الشمري، أن الحفل سيقام في أحد الساحات الشهيرة بالكويت وتحديدًا في محافظة الأحمدى في الهواء الطلق، وسيخضع الحفل لجميع الإجراءات الاحترازية التي ستفرضها الدولة من حيث العدد الذي لن يتخطى الـ800 شخص والالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والتباعد بين الجمهور بمساحات كافية لضمان سلامة وأمان الجمهور.



يذكر أن الكويت ألغت في فبراير 2020 جميع الاحتفالات بالعيد الوطني بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في البلاد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أمرت بوقف ومنع الحفلات الجماهيرية لحين إشعار آخر.



