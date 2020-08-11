هفضل أحبك لحد ما أموت.. رسالة مؤثرة من صديقة مصطفى حفناوي له بعد وفاته

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



قامت مرام محمود صديقة اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، برثائه بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مرام محمود عدة صور جمعتها باليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، وعلقت عليها قائلة:" ايوة كنت لسه بحبك وهفضل أحبك لحد ما اجيلك، الصبر من عندك يارب".

وكان مصطفى قد لفظ أنفاسه الأخيره عصر أمس، وفور انتشار خبر وفاته عمت حالة من الحزن في الوسط الفني، وقام عدد كبير من النجوم برثائه.

وجدير بالذكر أنه قد نقل حفناوي الاسبوع الماضي إلى المستشفى وظل بها إلى وفاته،وذلك بعد صراع مع المرض، بعدما تم تشخيص مرضه على أنه التهاب في القولون لكن بعد ذلك اتضح أنه يعاني من جلطة في المخ سببت له ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وتسبب في إحداث غيبوبة له.

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