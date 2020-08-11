الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:05 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
أكد مسئولو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم سيكون جاهزا قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

وكشف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب تتحسن حالته وسيكون جاهز خلال أسبوع للمشاركة بالتدريبات الجماعية خاصةً بعد أن بدأ المرحلة المرحلة الأخيرة من التأهيل بشكل جيد.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في لقاء الأهلي الودي أمام الجونة بجزع في الكاحل، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 22 أغسطس الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة القمة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ 18 دقيقة

بأمر من زيدان.. ريال مدريد يستعيد نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 10 ساعة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:50 م

بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

01:04 م

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

03:06 ص

الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

01:05 م

شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى