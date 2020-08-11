انتخابات الشيوخ 2020| سيدات وفتايات يستقبلن "أبوهشيمة" ببني سويف (صور)

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استقبلت سيدات وفتايات قرية "إبشنا" بمحافظة بني سويف المهندس أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال تفقده للجان إنتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف التي يمثلها بقائمة التحالف وذلك لمتابعة إقبال الناخبين على اللجان.



وحّرص "أبوهشيمة" على مبادلتهن حسن الإستقبال بقبيل رأس السيدات وإلتقاط الصور التذكارية مع الفتايات الآتي أكدن لـ"أبوهشيمة" حرصهن على الخروج للتصويت لقائمته وقالت له إحداهن: "أنا طالعة عشان خاطرك وعشان اللى بتعمله للشباب".



جاء ذلك خلال تفقد "أبوهشيمة" لجان "إبشنا وباروط وسمسطا وناصر" بمحافظة بنى سويف وسط تاييد واسع من أنصاره بالمحافظة ومرافقة قيادات الحزب ببني سويف برئاسة ثروت الداعوري أمين الحزب ببني سويف.



وقال أحمد الالفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن "أبوهشيمة" مرشح قائمة الصعيد ألتزم بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ورفض عمل أى مؤتمرات إنتخابية خلال الحملة الانتخابية بمحافظة بنى سويف، ووعد "الالفي" أهل محافظة بنى سويف بان يتذكروا أن أبوهشيمة سيكون "نائب الغلابة" كما وعد أهل بنى سويف.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة مليون و875 ألف و726 مواطنًا، جهزت لهم المحافظة 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية، مزودة بأماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.



ودعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مواطني بني سويف بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لنثبت للعالم أن مصر قادرة أن تتحدى كل الظروف، ونبرهن على وعينا الوطني، وانتمائنا اللامحدود للوطن، داعيًا المواطنين بعدم الالتفات لدعاوى أهل الشر، أوالدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية اللازمة.



وكان المحافظ تفقد من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الإستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس الجاري.



واطمأن على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الجو،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وشّدد المحافظ بضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

