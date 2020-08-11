اليونان تدعو لعقد اجتماع أوروبي عاجل على وقع العمليات التركية بالمتوسط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:05 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

دعت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع أوروبي عاجل على وقع العمليات التركية شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية التركية، أن سفينة تابعة لها ستجري عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية.

 

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن التصريحات الأوروبية تجاه تركيا لن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

 

وجاء ذلك عقب إدانة الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.

 

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد دعت تركيا مرارا، إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين، مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

 

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عقد اجتماع أوروبي شرق المتوسط تركيا اليونان التنقيب

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