طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:53 ص
جانب من مشاركة الطلاب
جانب من مشاركة الطلاب
أسماء قورة - تصوير ياسمين عليوة
شارك عدد من طلاب مدرسة المدينة الجامعية النموذجية بالدقي، في استقبال الناخبين الذين يتوافدون على انتخابات مجلس الشيوخ رافعين علم مصر، وحاملين لافتات "انزل شارك.. صوتك أمانة".

ورصدت عدسة "الفجر" التزام الأطفال بإرتداء الكمامة كوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، وسط تنظيم أمني وتواجد شرطي مكثف لمساعدة المواطنين.

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)
طلاب مدرسة بالدقي يشجعون المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 التصويت بالخارج إنتخابات مجلس الشيوخ

أخبار تهمك

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 6 ساعات

ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد في أزمة رونالدينيو مع القضاء في باراجواي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بالكحول والكمامات.. المواطنين يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بأمان

وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير القوى العاملة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزيرة الصحة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

أول برلماني.. فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالهرم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

09:51 ص

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

09:00 ص

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى