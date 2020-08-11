صعود الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
 صعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي يوم الثلاثاء مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة كورونا المعنويات العالمية.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة تقوده مجددا موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل أسهم شركات السياحة والترفيه والتعدين والطاقة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8 بالمئة بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو تموز 16.4 بالمئة على أساس سنوي. ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع فيما تتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6 بالمئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفا في ثلاثة شهور حتى يونيو حزيران وهو أعلى عدد منذ 2009.


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