وكيل مجلس النواب: المشاركة بانتخابات "الشيوخ" قرار وليس اختيار

يدلي اليوم، السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف، بصوته الانتخابي باللجنة الفرعية

مدرسة الخلفاء الإعدادية بنين ب مصر الجديدة.





وأكد السيد الشريف، ثقته الكاملة في المصريين والشباب والمرأة، التي تتقدم الصفوف للمشاركة في الاستحقاقات السياسية والبرلمانية، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، التى تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء و تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.





وكان وكيل أول مجلس النواب قد طالب جموع الشعب المصري المشاركة الإيجابية وبكثافة؛ نظرًا أن حضور ومشاركة المواطنين هو الرقيب على أداء البرلمانيين، والمشاركة مسؤولية، مؤكدًا أنه لا يوجد مستقبل أو حل مشكلات يتم عن طريق " الديلفيرى"، ولكن بالمشاركة والنزول، متابعًا: "علينا أن نعتبر النزول إلى انتخابات مجلس الشيوخ، بأنه ليس اختيار، ولكنه قرار يجب تنفيذه من جميع المواطنين".





وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.





ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.