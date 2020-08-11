ارتفاع أسعار النفط بدعم توقعات تحفيز أمريكي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 45.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 42.32 دولار للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو ، مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد في أزمة رونالدينيو مع القضاء في باراجواي

منذ ساعة الا ربع

الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

09:51 ص

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

09:00 ص

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى