التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:39 ص
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آيات عامر
شهد محيط مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر، التزام المنظمين بالإجراءات الوقائية المتبعة من تعقيم وتباعد اجتماعي، وذلك قبل دخول المصوتين اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت عدسة "الفجر" تواجد عدد كبير من الناخبين بمحيط المدرسة، مع التزامهم بإرتداء الكمامات كوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم.

وشهدت اللجنة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام لحركة المواطنين، بجانب عمل كردون أمني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتعقيم اللجان أول بأول.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)
التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا مصر (صور)

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