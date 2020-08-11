زميل تريزيجيه يهدد أحلام محمد النني

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:37 ص
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي

يواجه محمد النني نجم خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي أزمة في الانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأكد موقع (soccer24) أن طرابزون يفكر في ضم لاعب منتخب زيمبابوي مارفيلوس ناكامبا لاعب أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له المصري محمود حسن تريزيجيه وهناك اقتناع تام بقدراته على حساب محمد النني.

 

وأشار الموقع إلى أن كفة طرابزون سبور أرجح في الفوز بصفقة النني بالمقارنة بنادي بشكتاش الذي لعب له النجم المصري معاراً في الموسم الماضي بسبب قدرة طرابزون على سداد الراتب السنوي للاعب الذي يبلغ 1.5 مليون يورو.

 

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