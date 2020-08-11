أخبار البورصة .. تعرف علي القائمة الجديدة للأسهم المؤهلة بألية الاقتراض بغرض البيع









قررت البورصة المصرية اليوم إعتماد مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار، حيث ارتفع عدد الأوراق المالية المقيدة بالقائمة الجديدة إلى 46 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية مقيدة في المراجعة الأخيرة و26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.

و سيتم السماح بالتعامل على الشركات بالقائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019.



