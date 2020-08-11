ماذا قالت ليلى علوي لـ نور الشريف في ذكرى وفاته الخامسة؟

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حرصت الفنانة ليلى علوي على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ليلى علوي مجموعة صور جمعتها بالفنان الراحل نور الشريف، وعلقت عليها قائلة :"نور اسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة، عاش عمره كله ليه من اسمه نصيب، كان فعلاً نور في حياة كل اللي حواليه".



وتابعت ليلى علوي قائلة :"الفن والتاريخ اللي سابه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه، كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه، تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ماخفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر بإسترداد وديعته، دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية مسلسل" هي ودافنشي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد.