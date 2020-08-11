رئيس مياه القليوبية: المشاركة في التصويت واجب وطني

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أدلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ونقيب المهندسين بالقليوبية بصوته فى إنتخابات مجلس الشويخ التى انطلقت صباح اليوم على مدار يومين.

وعقب الإدلاء بصوته صرح رئيس شركة مياه القليوبية بأن المشاركة فى الإستحقاقات الدستورية وإنتخابات المجالس النيابية واجب وطنى لكل مواطن مصرى حريص على إستكمال مسيرة التنمية التى بدأتها البلاد عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013، كما دعا مجاهد كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية فى إنتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخلياً وخارجياً.

وتابع مجاهد غرفة العمليات المركزية بشركة مياه القليوبية وغرف العمليات بالفروع لتذليل كافة العقبات أو المشكلات التى قد تحدث أثناء سير العملية الإنتخابية فيما يخص خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى والتعامل بصورة سريعة مع أى أعطال قد تعوق العملية الإنتخابية.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على ضرورة مرور اللجان المشكلة على المقرات الإنتخابية لمتابعة إنتظام خدمة مياه الشرب بها.

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