تأخر فتح 19 لجنة انتخابية بالشرقية لعدم وصول القضاة

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم فتح جميع اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ماعدا 19 لجنة بمراكز ( فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – كفر صقر – مشتول السوق – الإبراهيمية – أولاد صقر ) بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الإنتخابية.



يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب ونخبة أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.