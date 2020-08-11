تأخر فتح 19 لجنة انتخابية بالشرقية لعدم وصول القضاة
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:33 ص
سمر السيد
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم فتح جميع اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ماعدا 19 لجنة بمراكز ( فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – كفر صقر – مشتول السوق – الإبراهيمية – أولاد صقر ) بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الإنتخابية.
يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب ونخبة أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب ونخبة أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.