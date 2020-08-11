تأخر فتح 19 لجنة انتخابية بالشرقية لعدم وصول القضاة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم فتح جميع اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ماعدا 19 لجنة بمراكز ( فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – كفر صقر – مشتول السوق – الإبراهيمية – أولاد صقر ) بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الإنتخابية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب ونخبة أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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