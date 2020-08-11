بريطانيا تطلب قدر أكبر من المرونة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
منار طارق
صرحت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها تريد مرونة أكبر لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا بعد زيادة عدد الأشخاص الذين يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي أملا في حياة أفضل.


تم القبض على مئات الأشخاص، بمن فيهم بعض الأطفال، وهم يعبرون إلى جنوب إنجلترا من معسكرات مؤقتة في شمال فرنسا منذ يوم الخميس – حيث يبحر كثير منهم في أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم في زوارق مطاطية مكتظة.

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يريد وقف عمليات العبور غير الشرعية وأرسل وزير الهجرة كريس فيلب إلى باريس لإجراء محادثات مع الحكومة الفرنسية.

وتقول بريطانيا إن لائحة دبلن التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم حاليًا عودة المهاجرين غير الشرعيين، غير مرنة ولها أطر زمنية ضيقة للغاية. وقال وزير الصحة الجديد إدوارد أرغار إن جونسون يريد المزيد من المرونة.


وصرح أرغار لشبكة سكاي نيوز: "ما نتطلع إليه، بحق، هو قدر أكبر من المرونة... في إعادة الأشخاص الذين قدموا إلى هنا بشكل غير قانوني... ويحتاجون إلى العودة إلى فرنسا".

يأتي كثير من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا من أفغانستان والعراق وسوريا ودول في إفريقيا، هاربين من الفقر أو الاضطهاد أو الحرب. ويتمتع البعض بفرصة الحصول على حق اللجوء، بينما من غير المرجح أن يُسمح للبعض الآخر، الذين يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، بالبقاء في بريطانيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا بريطانيا الهجرة غير شرعية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي تفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

ساعات قليلة تفصل برشلونة عن حسم مصير نجم الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الرجاء المغربي يطلب ضم أحداد مقابل صفقة تبادلية من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إطلاق نار أثناء مؤتمر ترامب والاستخبارات تخرجه بسرية

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 6 ساعات

ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد في أزمة رونالدينيو مع القضاء في باراجواي

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ترامب: لن نسمح لقافلة المهاجرين من الدخول إلى الولايات المتحدة

حرس الحدود البريطاني يصطحب قارب يحمل 8 مهاجرين إلى الشاطئ

أكثر من 80 مهاجر غير شرعي في عداد المفقودين قبالة الساحل التونسي

البوسنة تبدأ في نقل المهاجرين من معسكر مؤقت في أحد الغابات

بريطانيا: عبور المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا غير مقبول

مزيد من المهاجرين يعبرون القناة لبريطانيا مع تصاعد التوتر السياسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

ميسي يضرب بتعليمات كيكي سيتين عرض الحائط

09:51 ص

بايرن ميونيخ يستفز برشلونة

09:00 ص

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

06:14 ص

ريال مدريد يستجوب "زيدان" ويحسم مستقبله

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى