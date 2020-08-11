بريطانيا تطلب قدر أكبر من المرونة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا

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صرحت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها تريد مرونة أكبر لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا بعد زيادة عدد الأشخاص الذين يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي أملا في حياة أفضل.





تم القبض على مئات الأشخاص، بمن فيهم بعض الأطفال، وهم يعبرون إلى جنوب إنجلترا من معسكرات مؤقتة في شمال فرنسا منذ يوم الخميس – حيث يبحر كثير منهم في أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم في زوارق مطاطية مكتظة.



وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يريد وقف عمليات العبور غير الشرعية وأرسل وزير الهجرة كريس فيلب إلى باريس لإجراء محادثات مع الحكومة الفرنسية.



وتقول بريطانيا إن لائحة دبلن التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم حاليًا عودة المهاجرين غير الشرعيين، غير مرنة ولها أطر زمنية ضيقة للغاية. وقال وزير الصحة الجديد إدوارد أرغار إن جونسون يريد المزيد من المرونة.





وصرح أرغار لشبكة سكاي نيوز: "ما نتطلع إليه، بحق، هو قدر أكبر من المرونة... في إعادة الأشخاص الذين قدموا إلى هنا بشكل غير قانوني... ويحتاجون إلى العودة إلى فرنسا".



يأتي كثير من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا من أفغانستان والعراق وسوريا ودول في إفريقيا، هاربين من الفقر أو الاضطهاد أو الحرب. ويتمتع البعض بفرصة الحصول على حق اللجوء، بينما من غير المرجح أن يُسمح للبعض الآخر، الذين يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، بالبقاء في بريطانيا.

