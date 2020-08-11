تعطل الانتخابات في 3 لجان لتغيب القضاة بكفرالشيخ



وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العمليه الانتخابية.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وتم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.



كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولًا بأول.



جدير بالذكر؛ أن عدد من لهم التصويت بالمحافظة 2 مليون و350 ألاف يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

انتظمت العملية الانتخابية فى 583 لجنة بمحافظة كفر الشيخ، وتعطلت الانتخابات فى 3 لجان بتغيب القضاة المشرفين عليها، وتواصلت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسكين قضاة لتلك اللجان لسرعة فتحها لاستقبال الناخبين.وأضاف مصدر بغرفة العمليات، خلال حديثه مع "الفجر " اللجان الثلاثة هى 467 بقرية شالما بمركز سيدى سالم، و564 بقرية كفر عبد الرحمن بمركز دسوق، و553 بقرية الطراوى بمركز دسوق، وأن الانتخابات شهدت إقبالا محدودا فى بداية اليوم الأول.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.وترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة وتم فتح اللجان في موعدها الـ 9 صباحًا، لاستقبال للناخبين والتصويت.جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الامن للشئون المالية.