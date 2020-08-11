مغردون لبنانيون وعرب يتهمون حزب الله بالتورط في انفجاربيروت

حمل مغردون لبنانيون وعرب، بينهم إعلاميون ومحللون سياسيون، حزب الله مسؤولية الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت.





واتهموا دويلة قطر بالمسؤولية هو الآخر عن الانفجار وأرواح الضحايا الأبرياء والدمار الواسع الذي خلفه الانفجار، لدعمه وتمويله الحزب ومخططاته التخريبية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.