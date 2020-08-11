حسن شاكوش يستعد لإحياء 6 حفلات غنائية بتونس

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يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لإحياء 6 حفلات غنائية بشهر أغسطس الحالي في مدينة تونس يوم الموافق 24 أغسطس.



وسوف يقدم باقة كبيرة من المهرجانات الخاصة به، والكليب الجديد الذي قام بطرحه ويحمل اسم "100 حساب"، وآخرون.



يذكر أن حسن شاكوش قام بغناء أغنية "بتحدى العالم"،للفنان صابر الرباعي والتي من ضمن كلماتها "بتحدي العالم كله وأنا وياك..وبقول للدنيا بحالها إنه أنا بهواك وغن انت حبيبي وروحي معاك قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك".



وكان حسن شاكوش قد أعلن خطبته بأحد الفتيات، وهي من خارج الوسط الفني من منطقة بولاق الدكرور،وقاما بالإحتفال في أحد الفنادق متخذين كافة الأإجرائات الإحترازية.