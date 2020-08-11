شريف مدكور: "بستغرب من اللى عايز يطلع معايا في البرنامج وهو مش عاملي فولو"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
"

نشر الإعلامي شريف مدكور صورة له وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"


وعلق"مدكور" علي الصورة قائلاً :"بستغرب قوي لما حد بطلب انه يطلع معايا في البرنامج وهو مش عملي فلو"

يشار إلي أن قدم شريف مدكور برنامجاً جديداً بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان ‏الماضي،ودارت فكرة البرنامج حول فزورة حيث يتحدث شريف مدكور عن ملامح مكان معين، ويطلب من المستمعين إرسال ‏الإجابة أين هذا المكان الذي يتحدث عنه، فهو برنامج يجمع بين الثقافة والترفيه‎.‎

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور قد أصيب بمرض سرطان القولون وتعرض للعلاج بالإشعاع و الكيماوي منذ فتره ولكنه يتمتع الآن بصحة جيده. ر

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