في ذكرى وفاته.. مي نور الشريف تروي مواقف طريفة عن والدها الراحل

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يحل اليوم الموافق 11 أغسطس من عام 2020 الذكرى الخامسة لوفاة الفنان القدير نور الشريف الذي توفي في عام 2015 عن عمر ناهز ال69 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.



وكان نور الشريف عاشقا لبناته مي وسارة ونور، وقد ظهر بناته معه في فيلمه الذي يحمل اسم "آخر الرجال المحترمين".



وتحدثت مي نور الشريف عن بعض المواقف الطريفة وآخر سفر جمعها بوالدها في لقاء لها في "هنا العاصمة": ''اشترينا في آخر سفر لينا مع بعض في لندن كان عاجبني حلق وقالي هجبهولك".



وتابعت: "لسة محتفظة بالحلق لحد دلوقتي باللفة بتاعته لسة مفتحتهاش، ومن عادتي وأنا عندي حاجة جديدة اني البسها في مناسبة سعيدة ومش عارفة هفتحها امتى".



وأضافت: "كنت ناوية افتح والبس الحلق ده في خاتمة الأربعين كنا عاملينها لبابا والحمدلله ختمناه مرتين وفضلت شوية مترددة البسه ولا لا ولقيت نفسي مترددة فقررت ملبسوش".



واستكملت: "بابا صاحبي وكان نفسي يكون كويس والتعب يروح منه وعارفة أن ده كان هيبقا أحلى دور يحب يعمله".



واختتمت: "مش دور أنه عيان لكن دور مكسبه لخبرات مختلفة ومشاعر ودي لحظة عمله لدور عبقري أكتر ما هو بيحب، أنا بعتبره مسافر مش ميت".



يذكر أن آخر أعمال نور الشريف مشاركته في فيلم ''بتوقيت القاهرة" وقام بتجسيد شخصية "يحيى شكري مراد"، وشارك في بطولة هذا العمل كل من ميرفت أمين، كريم قاسم، أيتن عامر، شريف رمزي، سمير صبري، وآخرون، تأليف وإخراج أمير رمسيس.