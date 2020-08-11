



استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11-8-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.









ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .









أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-8-2020





سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.





سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.





سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .





وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .





وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .





وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .





كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .



