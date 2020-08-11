تؤكد نهجها الإنساني.. الإمارات توفر المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:28 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

وفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان، وخاصة التي يستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات، ضمن خطة استجابة عاجلة، وآخرها طائرة المساعدات التي تحمل 40 طناً من المواد الإغاثية والتي حطّت في بيروت، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

ويشار أن حجم الكارثة ألقت بثقلها على الخدمات الطبية في لبنان، إذ إن القطاع الطبي والاستشفائي من أكثر القطاعات تضرراً بشكل مباشر نتيجة الانفجار، فضلاً عن الضغط الذي يتعرّض له نظراً لكثرة أعداد المصابين في الانفجار.

 

وجاء ذلك  إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.

 

وعلى جانب آخر من نهجها الإنساني الذي لا يعرف الحدود، جمعت دولتنا شمل عائلة يمنية يهودية بعد أن تفرّق شملها لـ 15 عاماً، بين اليمن والمملكة المتحدة، إذ قامت بلم شمل العائلة ليجتمع أفرادها معاً على أرض الإمارات وطن التسامح.

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مساعدات الامارات

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