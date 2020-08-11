محافظ البحيرة ومساعد وزير الدفاع يتابعان سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
ترأس اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب عصام الجمل مساعد وزير الدفاع واللواء ياسر سمير على قائد الفرقة العاشرة، غرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، مع ممثلى كافة الجهات المعنيه، حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

كان الناخبون بمحافظة البحيرة بدأوا بالإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ 2020، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غدًا الأربعاء، وسط اجراءات أمنية مشددة، حيث يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 3 مليون و949 ألف و970 ناخب وناخبة بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، والتي ستستمر علي مدار يومين اعتبارا من التاسعة صباحاُ من خلال عدد 711 مركز انتخابي وعدد 18 لجنة عامة، وعدد 923 لجنة فرعية.

وهناك عدد 41 مرشحا يتنافسون علي 7 مقاعد فردية بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، وهم كل من:

محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن"، محمد سعد زكى السعدي "مستقبل وطن"، عيد على مهدى بلبع "مستقبل وطن"، أحمد محمد عبد الرحمن قرقورة "مستقبل وطن"، عادل حسن أبو الفتح الطنيخي "مستقبل وطن"، أمين جابر محمود الصيرفي "مستقبل وطن"، السيد سيد أحمد محمود القفاص "مستقبل وطن"، جلال سعد حسن حسن "الريادة"، عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول طبلية "النور"، أشرف محمود محارب إدريس "النور"، إسلام أحمد على حامد على المغربي "النور"، محمود محمد طه على غلاب "النور".

سامي صبحي عبد الحميد عرفات "مستقل"، مصطفى كامل حسن سليمان "مستقل"، منشاوي غانم محمد جابر "مستقل"، شعبان جلال شعبان قطب "حماة وطن"، أشرف بشير فتح الله عبد المجيد "مستقل"، عمر رمضان محمد هيبة "المصريين"، محمد محمد عفيفى عوض "مستقل"، ماجدة حسن عبد الهادى جلاله "مستقلة"، حازم توفيق محمد حسن "مصر المستقبل"، محمد كمال أمين خليل "الوفد"، عصام السيد على محمود "مستقل"، تهاني عبد العظيم عبد الله الشيخ "مستقل"، نبيلة على عطية عوض "مستقلة"، هدى عطية على سلامه "مستقلة"، محمد إبراهيم على الجندي "مستقل".

مها عبد المنعم على حسن التحفه "مستقلة"، ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش "حماة الوطن"، مدحت يحيي على غازي "مستقل"، نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم "المؤتمر"، ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوي "الوفد"، عمر عيسوي عبد الرؤف عرفات "الوفد"، محمود ربيع شعبان الحناوي "المحافظين"، هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن "حماة الوطن"، محمد أحمد محمد عشيبة "مستقل"، هشام على احمد على أبو رية "مستقل"، قاسم مصطفى محمد شعلان "مستقل"، عطية عبد الفتاح خضر شاهين "مستقل"، طه زكريا عبد الجواد الشهاوي "مستقل"، مسعود عبد القادر إبراهيم يونس "حماة الوطن".
محافظ البحيرة ومساعد وزير الدفاع يتابعان سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ
محافظ البحيرة ومساعد وزير الدفاع يتابعان سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ
محافظ البحيرة ومساعد وزير الدفاع يتابعان سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ
محافظ البحيرة ومساعد وزير الدفاع يتابعان سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

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