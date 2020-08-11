الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:07 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علي خلاف
تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، على حسب طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد
رفض مسؤولو نادي الزمالك، فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول ومنتخب مصر، الأساسي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد تلقى العديد من العروض الخليجية والأوروبية مقابل رحيل مصطفى محمد في الصيف، إلا أن مجلس إدارة الأبيض، رفض بشكل قاطع رحيل الاعب، نظرا لحاجة الفريق لخدماته الفنية داخل الملعب.

من جانبه، أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بقاء مصطفى محمد ورفضه لفكرة رحيله خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على مصطفى محمد بشكل أساسي في تشكيل الزمالك في الفترات الأخيرة، حيث قدم الاعب نفسه بشكل ملفت لأنظار جماهير القلعة البيضاء.

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