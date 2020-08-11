محافظ البحيرة: انتظام العمل وفتح جميع اللجان امام الناخبين (صور)

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذانًا ببدء فعاليات اليوم الاول من انتخابات مجلس الشيوخ، كما أنه قد توافد على لجان الإقتراع عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.



وأشار محافظ البحيرة، الى ان هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف.



جاء ذلك خلال متابعته العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء أركان حرب عصام الجمل مساعد وزير الدفاع واللواء ياسر سمير على قائد الفرقة العاشرة واللواء عماد محمد مدير ادارة المتاحف العسكرية والعقيد شريف عبد البارى المستشار العسكرى وممثلى كافة الجهات المعنيه حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.



كان محافظ البحيرة، قام بالمرور علي كافة اللجان العامه والتأكد من وصول السادة المستشارين وانتظام العمل باللجنه العامه وتم التاكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية، وأكد علي إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت اشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.



كما أكد علي توفير وسائل النقل اللازمه وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل علي راحه الناخبين، ورفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحه لمجابهة اي موقف طارئ بالاضافة الي تمركز الاسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لاي مواطن.



ويناشد محافظ البحيرة، الجميع بالنزول للادلاء باصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائده في ذلك ولها باع كبير فى الانتخابات السابقة مما يدل علي مدي الوعي والفهم والثقافة معربا عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



جدير بالذكر، أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36% من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة.