بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ابوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 حيث تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان.

وكان تم تم تجهيز 585 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و350 الف ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك تزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

وتوافد على اللجان الناخبين في الساعه الأولى من العملية الإنتخابية وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.


بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)
بدء توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفرالشيخ (فيديو وصور)

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