محافظ البحيرة لـ الناخبين: اختاروا مرشحكم دون تحيز (فيديو)









وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.



قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل اكتمالا لأركان الدستور، مناشدا كل المصريين بالمشاركة في الانتخابات، قائلا: "اختاروا المرشح دون التحيز لأي جهة".وأشار "آمنة"، خلال اتصال هاتفي خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم تواصلوا مع أهالي محافظة البحيرة على مدار الأيام الماضية لحثهم على المشاركة، منوها بأن المحافظة بها 923 لجنة فرعية، والكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ 4 مليون مواطن.وأضاف أنه تم التأكد من تعقيم كل اللجان قبل بدء عملية الانتخاب، وتوفر كل الاحتياجات لضمان إجراء العملية الانتخابية بأمان.بدأـت الإنتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.