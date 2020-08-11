قفزة كبيرة في عدد إصابات كورونا اليومية بألمانيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 966 إصابة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 217293 حالة منذ تفشي الوباء.

 

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

كشف معهد روبرت كوخ، الألماني، أن السلطات الصحية في ألمانيا، سجلت 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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