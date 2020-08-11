في ذكرى وفاته الخامسة.. تعرف على قصة زواج نور الشريف ببوسي

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يحل اليوم الموافق 11 أغسطس من عام 2020 الذكرى الخامسة لوفاة الفنان القدير نور الشريف الذي توفي في عام 2015 عن عمر ناهز ال69 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.



وقد عاش نور الشريف قصة حب مع الفنانة بوسي والتي كانت بأحدى البروفات التي جمعتهم في عمل سوياً وتقدم لخطبتها رغم معارضة أهلها طلبا منهم أن تتزوج ابنتهم من رجلاً غنياً.



وصممت بوسي على زواجها من نور الشريف وتم حفل زفافهم في عام 1972 وظلوا سويا لمدة 26 عاماً حتى أنفصلا في عام 2006 لعدة خلافات بعد إنجابهم لنور ومي وسارة.



وعادا مرة آخرى في عام 2014 بعد إصابته بمرض السرطان في الرئة وساندته زوجته ووقفت بجانبه ولم تخبره بمرضه حتى وفاته ظنا منه أنه مصاب فقط بالتهاب في الرئة.



يذكر أن آخر أعمال نور الشريف مشاركته في فيلم ''بتوقيت القاهرة" وقام بتجسيد شخصية "يحيى شكري مراد"، وشارك في بطولة هذا العمل كل من ميرفت أمين، كريم قاسم، أيتن عامر، شريف رمزي، سمير صبري، وآخرون، تأليف وإخراج أمير رمسيس.