وزير البترول والثروة المعدنية: بدء مد شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع، حيث وقع العقد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة والمهندس محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع.



وبموجب العقد سيتم البدء في تنفيذ المشروع من خلال شركة سيناء للغاز التي ستقوم بتنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية للغاز الطبيعي بالمنطقة بإجمالى أطوال 35 كم وأعمال المأخذ من خط شركة جاسكو بالشبكة القومية للغاز الطبيعي والخط الرئيسي المغذي لمحطة تخفيض ضغط الغاز المقرر تنفيذها بسعة 80 ألف متر مكعب غاز في الساعة.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب توقيع العقد أن الغاز الطبيعي هو شريان تنمية ورافد مهم للنمو الاقتصادي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تمضي قدمًا فى تعظيم الاستفادة من الغاز لتحقيق رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية بشكل مستدام خاصة مع توافر موارده بشكل كبير.



وأضاف الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية يأتي في إطار مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ محاور استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تعد تنمية منطقة شرق بورسعيد أحد ركائزها ودعم خطط التنمية والاستثمار من خلال التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يكتسب في هذا الإطار بعدًا قوميًا مهمًا يحتم ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين قطاع البترول والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسرعة تنفيذ المشروع ووضع كافة الجهود والإمكانيات من أجل إنجازه في وقت قياسي في ظل أهميته في استكمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية.



ومن جهته أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أهمية الاتفاقية واعتبارها خطوة جديدة ناجحة تضاف لمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص وللمنطقة الاقتصادية عامة، مشيرًا إلى أن المنطقة تتعاون مع شركة سيناء للغاز لسرعة الإنتهاء من تنفيذ مد وتوصيل شبكات الغاز وملحقاتها بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة وذلك ضمن الخطة الخمسية للمنطقة 2020-2025 والتي ستشهد تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، منوهًا على أن شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق هي استشاري المشروع والمسؤولة عن استلام الأعمال وصيانتها وهو ما يعد أمرًا محفزًا للمستثمر ويعطي المستثمر ثقة في جدية المنطقة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر.



ومن المخطط مع بدء تشغيل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد أن تبدأ العمل بالغاز الطبيعي بشكل فوري مما يسهم في تحقيق التشغيل الاقتصادي الآمن وتوفير مقومات تنافسية للمنطقة ودعم البعد الاقتصادي من خلال استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وأقل تكلفة من المنتجات البترولية السائلة وتوفيرها لأوجه استخدامات أخرى للاستهلاك المحلي.



حضر مراسم التوقيع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات واللواء محمد عبدالعزيز براية نائب رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والمهندس مجدي صالح العضو المنتدب لشركة المنطقة الاقتصادية للمرافق.