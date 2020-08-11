رئيس الوزراء: أدعو المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:05 ص
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
الفجر
دعا رئيس الوزراء، جُموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديموقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.

وأكد مدبولي، أن هذا الاستحقاق الدستوري، يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد.

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