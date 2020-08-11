اليوم.. بدء التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:02 ص
التحويلات المركزية
التحويلات المركزية
اية حمروشي
بدأت اليوم، التحويلات المركزية بجامعة حلوان حيث أعلنت الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة. 

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة: http:app2.helwan.edu.egtransfer.

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به، ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة. 

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومي للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأي مستندات أخرى، وفي حالة رغبة الطالب في مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن. 

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