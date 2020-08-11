محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، لليوم الاول من الانتخابات.





وضمت اللجنة، نواب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.





وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان، وانتظام العملية الانتخابية، ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة، وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.





وأضاف محافظ القليوبية، أنه جرى رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم، وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.





وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة، وتوفير أماكن جلوس لكبار السن، ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية، لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.





وتنطلق الثلاثاء والأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.





وطبقا للقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب.





وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضوا يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.